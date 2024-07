Diasorin, 200.000 euro per Mad for scienze 2024/2025

La Fondazione Diasorin ha scelto il tema "Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente" per la nona edizione del concorso nazionale Mad for science, che si rivolge ai licei scientifici, ai licei classici con percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica e agli istituti tecnici statali e paritari italiani, già dotati di un laboratorio di scienze. Anche quest'anno investirà 200.000 euro per rinnovare il laboratorio delle otto scuole che arriveranno in finale. Le iscrizioni sono da inviare entro il 26 novembre.

Il riferimento sarà in particolare alle risorse energetiche (per esempio la produzione di biocarburanti), biologiche (che prevedano per esempio l'impiego di funghi, batteri, lieviti) e ambientali (che valorizzino risorse come acqua, aria, suolo).

Finora la fondazione ha investito oltre 1 milione e 200mila euro per l'implementazione dei tredici laboratori delle scuole vincitrici delle edizioni precedenti. Il concorso Mad for Science è riconosciuto dal ministero dell'Istruzione e del merito come progetto di valorizzazione delle eccellenze.

"Crediamo fermamente che il progresso scientifico futuro dipenda dalla nostra capacità di ispirare le nuove generazioni di scienziati, ma anche di cittadini che conoscano il metodo scientifico e comprendano appieno il valore della scienza, pur scegliendo percorsi professionali diversi" spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin.



