Cirio, siamo alla volata per tappa della Vuelta

- TORINO, 01 LUG - La Vuelta di Spagna dopo il Giro d'Italia e il Tour de France. Il Piemonte cerca di calare il tris e completare la 'collezione' delle più importanti corse a tappe di ciclismo. "Siamo in dirittura d'arrivo, siamo alla volata", ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio, all'arrivo della terza tappa del Tour. Nei mesi scorsi la Regione Piemonte ha presentato la proposta di ospitare alcune tappe della Vuelta nel 2025.

Torino il 4 maggio è stata sede di arrivo della prima tappa del Giro, partita dalla confinante Venaria Reale, e della Piacenza-Torino, la terza tappa del Tour de France.

"Il Tour è una vetrina eccezionale per il Piemonte, per Torino, il Monferrato, la Langhe, il Roero. Ospitarne una tappa è un investimento. le ricadute dirette, solo per quel che riguarda alberghi e ristorazione, è di oltre 15 milioni di euro, ed è calcolato che ogni euro invetito ne porta 3".



