Cerved Rating Agency alza il rating di Nova Coop a A2.2

Cerved Rating Agency ha alzato il rating di Nova Coop da A3.1 a A2.2 qualificandola come "azienda con fondamentali molto solidi e un'elevata capacità di fare fronte agli impegni finanziari". Nova Coop è oggetto di valutazione periodica dell'agenzia dal 2017. Il giudizio si basa su tre fattori: il rafforzamento delle performance economiche nell'esercizio 2023, con un valore della produzione di Nova Coop in aumento del 4% sull'anno precedente a 1,169 miliardi di euro, nonostante la riduzione della capacità di acquisto dei consumatori causata dall'inflazione; il mantenimento di un assetto finanziario equilibrato; le previsioni positive per il 2024 - a fronte di vendite nel primo trimestre 2024 in aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 - con un livello di indebitamento sostenibile e allineato all'attuale profilo di rischio, anche grazie a un'ottimale gestione della tesoreria con la controllata Nova Aeg, specializzata nella vendita di energia elettrica e gas naturale.

"Il miglioramento del rating riflette l'impegno costante della Cooperativa per affinare i propri fondamentali, coniugando ricerca dell'efficienza nei processi, capacità di sviluppo e propensione all'innovazione. Negli ultimi anni il frequente ripetersi di eventi esterni straordinari e non prevedibili, che hanno avuto impatti significativi sul nostro settore, non ci ha impedito di chiudere gli esercizi sempre con un segno positivo e di lavorare incessantemente per rafforzare la nostra solidità.

Questa attestazione conferma la nostra posizione di protagonista affidabile all'interno del panorama della grande distribuzione organizzata e della cooperazione di consumo" commenta Il il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.



