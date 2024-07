Arpa, nubifragio di Noasca si ripete ogni 200 anni

Un nubifragio come quello che sabato si è abbattuto su Noasca, in valle Orco, si ripete ogni 200 anni, per la concentrazione di acqua caduta in un'ora, 62,8 millimetri in un'ora e 127 in tre ore. Sono alcuni dei dati di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha pubblicato un rapporto sul maltempo che nel weekend ha devastato alcune vallate piemontesi.

I picchi massimi di precipitazione rilevati dalla rete di monitoraggio di Arpa, nell'arco di 12 ore, sono stati registrati nelle vallate alpine del Torinese e Vercellese con valori superiori ai 100 mm in 12 ore, in particolare nelle stazioni di: Noasca (176 millimetri), Alagna Valsesia (130), Piano Audi (124), Bocchetta Delle Pisse (119), Forno Alpi Graie (110), Balme (110).

A partire dal tardo pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica precipitazioni intense hanno interessato anche il Vco dove i picchi più significativi sono stati registrati dai pluviometri di Alpe Veglia (226 millimetri), Macugnaga Pecetto (180), Macugnaga Rifugio Zamboni (177), Varzo (151), Larecchio (116), Trasquera (116), Lago Paione (112).

Oggi in Piemonte è prevista anche una lieve instabilità, pasa soleggiata martedì, mentre per mercoledì è previsto un 'moderato peggioramento'



