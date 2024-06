Maltempo in Piemonte, danni a Macugnaga

Non risultano né feriti né dispersi a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), dove nella notte sono esondati i torrenti Tambach e Horlovono causando allagamenti e danni nelle frazioni di Staffa e Pecetto. "E' stata colpita la parte alta di Macugnaga - spiega all'Ansa il sindaco, Alessandro Bonacci - e ci sono stati danni a strutture sia pubbliche sia private: le frazioni di Staffa e di Pecetto sono senza luce e in alcune zone manca il gas".

A causa dell'uscita dall'alveo, in più punti, del fiume Anza nella zona dell'alpe Burki, una trentina di persone sono bloccate nei rifugi ai piedi del monte Rosa: "Ma non c'è alcuna situazione di emergenza" aggiunge Bonacci, spiegando che è stato rivolto l'invito a "non muoversi e non lasciare il posto in cui si trovano". Il sindaco fa sapere che sono stati allertati "tutti gli organi istituzionali, la Provincia e la Regione: vediamo di ripristinare la viabilità per intervenire e ripristinare i servizi".



