Maltempo, alle 22 incontro Curcio con Piemonte e Valle d'Aosta

Alle ore 22 di oggi è in programma un videocollegamento congiunto delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta con il capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio, per un aggiornamento sulla situazione post maltempo e l'avvio delle procedure per la richiesta dello stato d'emergenza. E' quanto si ricava da una nota diffusa dalla Regione Piemonte.

Sono stati 480 alle ore 18 di oggi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco in Piemonte per problematiche legate all'ondata di maltempo. Gli interventi, suddivisi per provincia, sono stati 47 ad Alessandria, 22 ad Asti, 17 a Biella, 37 a Cuneo, 30 a Novara, 247 a Torino, 64 nel Vco, 16 a Vercelli.

Sono una ventina le segnalazioni su dissesti idrogeologici in Piemonte ricevute oggi dalla sala operativa della Protezione civile regionale dopo l'ondata di maltempo di ieri e della scorsa notte. E' quanto comunica la Regione. Le segnalazioni riguardano località nelle Valli Orco e Lanzo (Chialamberto, Noasca, Usseglio, Busano, Locana), in Valsesia (Alagna e Campertogno) e a Macugnaga, nel Vco. I Vigili del fuoco hanno evacuato 40 persone a Macugnaga e 13 ad Alagna; ancora parzialmente isolate 15 persone a Chialamberto e 2 a Locana.





