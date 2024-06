Maltempo, ad Alagna Valsesia danni per 3 milioni di euro

Danni per tre milioni di euro ad Alagna Valsesia (Vercelli) per effetto dell'ondata di maltempo: questa la prima stima comunicata da Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione montana, che parla di danneggiamenti a strade, ponti e scogliere. "Ingenti" anche i danni nel Parco naturale dell'Alta Valsesia "con sentieri e infrastrutture turistiche devastate", e poi a Scopa e Campertogno.

"Come unione montana - dice il presidente - ci stringiamo intorno alle comunità colpite e ai sindaci, e ringraziamo le autorità per il pronto intervento. A distanza di quattro anni dall'ultima alluvione che ha devastato la Valsesia è preoccupante vedere quanto siamo indifesi di fronte a questi eventi. E' necessario mettere mano ai fiumi e ai torrenti, fare pulizia, fare la manutenzione alle infrastrutture che regimano le acque, procedere con i disalvei programmati. Per questo servono risorse mirate per i Comuni montani, che sono le avanguardie dello sconvolgimento climatico". "Siamo sicuri - conclude Pietrasanta - che la Regione e lo Stato non ci lasceranno soli ma chiediamo di fare in fretta".



