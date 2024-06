Droga, arresto e una denuncia dei carabinieri nel Torinese

I carabinieri di Settimo Torinese, nell'ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di droga in città, hanno arrestato un giovane di 26 anni di origini romene. L'altra mattina l'uomo è stato controllato a bordo di un'auto insieme a un'altra persona e quando ha cominciato a mostrare una certa insofferenza è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare. Ed è proprio nell'abitazione del giovane che i militari hanno recuperato tre sacchetti con 640 grammi di marijuana, 64 involucri con sette chili di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento e 3.735 euro in contanti.

Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere. Il passeggero che era con lui, un 28enne italiano, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato.



