Difesa ex patron di Egea, Carini totalmente innocente

"La totale innocenza del proprio assistito" viene affermata dall'avvocato Michele Galasso, difensore dell'ex patron di Egea Pier Paolo Carini, in relazione al sequestro operato dalla guardia di finanza nel quadro di un procedimento coordinato dalla procura di Asti.

"Si tratta - spiega il legale - di ipotesi di reato che riguardano una vicenda molto complessa e molto articolata, attinente al corretto inserimento e alla esatta valorizzazione di alcune poste di bilancio. Situazione ulteriormente complicata dal fatto che alcune valutazioni strategiche erano di tale complessità da dover essere affidate a sofisticati sistemi software".

Dopo avere "sottolineato che il procedimento è ancora nella sua primaria fase di indagini e che per giustificare un sequestro preventivo è sufficiente il semplice 'fumus' del reato", e che "l'ingegner Carini dimostrerà la propria innocenza nelle competenti sedi", osserva che "fin d'ora un dato è certo: 'tutti' gli utili ricevuti da Egea spa sono stati dall'ingegner Carini reinvestiti in Egea spa, ovvero in quella stessa società che - in ipotesi d'accusa - egli avrebbe dovuto sapere in grave perdita".



