Danneggia oltre cento auto a Biella, ai domiciliari

Oltre cento auto danneggiate a Biella in pochi giorni: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, supportati dagli agenti della polizia locale, hanno arrestato un 49enne, già individuato come il sospetto autore dei raid vandalici compiuti nelle scorse notti.

È stato scoperto all'una di questa notte mentre si aggirava a piedi con in mano un coltello e un cellulare con la funzione di torcia per illuminare gli obiettivi da colpire, gli pneumatici delle autovetture parcheggiate.

I motivi del gesto sarebbero dovuti a "una collera interiore dell'uomo nei confronti di un mondo ritenuto ignorante e ostile, e a una presunta grave malattia", che lo avrebbero portato a sfogare la propria rabbia danneggiando i veicoli parcheggiati nel quartiere, secondo quanto viene riferito dagli investigatori.

L'uomo è stato quindi arrestato per danneggiamento aggravato e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura, posto agli arresti domiciliari.



