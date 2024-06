Anziano esce di casa e scompare, ritrovato nel Torinese

E' stato ritrovato intorno alle 14 il pensionato di 79 anni di Feletto, nel Torinese, scomparso giovedì pomeriggio. Vincenzo Commisso era uscito di casa per una passeggiata intorno alle 15 e non ha più fatto rientro. Le squadre di soccorso che hanno organizzato le ricerche lo hanno individuato in una strada sterrata a Bosconero, a diversi chilometri di distanza. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, effettuata dai carabinieri di Rivarolo, l'uomo durante la passeggiata di giovedì si è sentito male ed è caduto. Ha battuto la testa e quando si è risvegliato ha iniziato a vagare in stato confusionale. Ha trascorso due notti all'aperto, ma è stato ritrovato in discrete condizioni. L'uomo era solito passeggiare nella zona e, quando era uscito di casa, non aveva portato con sé nemmeno il telefono cellulare. A dare l'allarme sono stati i famigliari, alcune ore dopo, non vedendolo rientrare.

Delle ricerche si sono occupati vigili del fuoco, volontari protezione civile, carabinieri e polizia locale. La zona è stata sorvolata più volte anche dall'elicottero dei vigili del fuoco. Allestito in via Ghione il campo base dal quale sono state coordinate le ricerche.



