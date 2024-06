Torino, nuova Anagrafe in via Nizza. Lo Russo,motivo d'orgoglio'

È stata inaugurata oggi la sede nuovamente operativa della anagrafe di via Nizza 168 a Torino.

"Ci eravamo presi un impegno con la città, quello di ripristinare una qualità del servizio all'altezza della tradizione della nostra Torino, lo stiamo dimostrando nei fatti", commenta il sindaco di Torino Stefano Lo Russo "Oggi è un motivo di orgoglio - prosegue - Avevamo una situazione quasi al limite della legalità con carte di identità che ci mettevano otto o nove mesi ad arrivare e una sostanziale paralisi del sistema. Questa apertura fa parte di una visione di città che è quella di rendere i servizi pubblici capillari e diffusi. I servizi civici con la direzione del gabinetto del sindaco stanno immaginando di rendere i nostri punti anagrafici qualcosa che vada a ampliare le piattaforme di servizio al cittadino".

"Il sistema che abbiamo oggi ci consente di avere tempi di attesa molto più limitati. - commenta l'assessore ai servizi civici Francesco Tresso - Questa è la terza sede anagrafica che riapriamo, in precedenza erano state aperte quella di Falchera e di via Leoncavallo .Lo facciamo in concomitanza con lavori importanti che vengono svolti in Corso Corsica, questo non vorrà dire che nel momento in cui Corso Corsica potrà essere riattivata si richiuderà via Nizza, anzi l'idea è quella di avere delle sedi maggiormente diffuse sul territorio".



