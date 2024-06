Torino come la Baviera con il Paulaner Oktoberfest

La più tipica e tradizionale manifestazione bavarese si prepara a sbarcare a Torino. Dal 19 ottobre al 3 novembre il parco della Pellerina ospiterà la prima edizione del Paulaner Oktoberfest Torino, 16 giorni di birra, piatti tipici, musica dal vivo e un grande luna park con 90 attrazioni, come nell'originale tedesco, Circa 200mila le persone attese per l'evento, per il quale sono previste 200 assunzioni fra camerieri, aiuto cucina, personale per accoglienza, logistica, sicurezza e altre mansioni. La versione torinese dell'Oktoberfest, organizzata da Partners Eventi col patrocinio della Città, sarà accolta in un padiglione di 3.000 metri quadri con circa 2.500 posti a sedere e altri 1.000 nel Beer Garden coperto, il tutto addobbato e allestito come nell'originale tedesco, con oltre 70 giovani in costumi tipici bavaresi.

"Un grande evento che contribuirà a rendere Torino ancor più internazionale - dice l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino -, un gemellaggio gastronomico ideale tra due città portatrici di cultura anche sul piano delle specialità del gusto e dell'eccellenza del bere".

"Questo nuovo evento va ad arricchire il calendario dell'autunno torinese - aggiunge la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -, alla scoperta della cultura bavarese, che ci vede affini nel legame alle tradizioni del territorio e nella cultura dei prodotti locali".



