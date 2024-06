Silicon Box sarà realizzato vicino al casello A4 di Novara ovest

Il maxi impianto che Silicon Box ha scelto di realizzare in Piemonte, a Novara, con un investimento di 3, 2 miliardi di euro sorgerà a sud dello stabilimento di Amazon ad Agognate, nei pressi del casello di Novara Ovest dell'autostrada A4 Milano - Torino. Lo ha rivelato oggi pomeriggio il sindaco di Novara Alessandro Canelli al termine della riunione al Ministero.

Canelli ha definito la scelta di costruire a Novara il maxi impianto per la produzione di chiplet "una rivoluzione copernicana che cambierà la città" perché - ha aggiunto - "nel pacchetto sono stati inseriti una serie di interventi in aree da riqualificare della città, come quella dietro la stazione ferroviaria destinata a zona residenziale e di servizi per coloro che lavoreranno nello stabilimento". Inoltre l'insediamento del Silicon Box "influirà sul piano regolatore riducendo progetti come quello logistico di Pernate per limitare il consumo di suolo".



