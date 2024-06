Immobiliare, dall'unione di Idec e Xori nasce Idec Group Italia

Idec Groupe, fra i principali operatori del settore immobiliare in Francia, e Xori Group, società italiana specializzata in ingegneria e costruzioni, hanno unito le forze per creare la nuova joint venture Idec Group Italia, che avrà sede a Torino.

Il Gruppo Idec, fondato in Francia quasi 25 anni fa, ha oltre 600 dipendenti in Francia e 1.000 all'estero, con 700mila metri quadrati completati ogni anno e più di 1.000 ettari in fase di sviluppo. Per potenziare il suo sviluppo in Italia, ha unito le forze con Xori Group, un'azienda che impiega oltre 200 persone e che incorpora sette diverse società, la più storica delle quali risale al 1979.

"Insieme - spiega il presidente di Idec, Patrice Lagargue - vogliamo creare un'azienda di riferimento per supportare le imprese dell'industria, del commercio e della logistica nella realizzazione dei loro progetti immobiliari, integrando tutte le leve dell'innovazione e della sostenibilità".

"Con Idec Group Italia - aggiunge il presidente di Xori, Luca Rollino - riportiamo Torino e il Piemonte al centro degli interessi economici europei e internazionali, come punto di partenza di una nuova e promettente avventura. Da questa nuova sede contiamo su un potenziale business di oltre 100 milioni di euro nei prossimi anni".

I team di Idec e Xori stanno già lavorando a diversi progetti su larga scala, tra cui uno di quasi 60mila metri quadrati in Veneto, attualmente in fase di studio, per clienti delle aree di Milano e Roma.



