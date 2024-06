Giancarlo Giannini al vernissage di 'Giubileo Incontri'

Giancarlo Giannini sarà l'ospite speciale al vernissage il 2 luglio a Torino dello spazio culturale 'Giubileo Incontri', creato dall'omonima società di onoranze funebri che annuncia la presenza del popolarissimo attore.

"Celebrare la Vita nelle sue forme più belle è l'obiettivo.

Arte, cultura, musica, poesia, teatro e letteratura. 'Giubileo Incontri' è il nostro grazie a tutti i torinesi che ogni giorno s'impegnano a fondo in discipline fondamentali per la crescita della società, l'incoraggiamento alla socializzazione e l'educazione dei giovani", spiega Serena Scarafia, presidente del cda di 'Giubileo Lo spazio culturale è stato realizzato in uno stabile di 750 metri quadrati recentemente riqualificato, in corso Bramante 58/7, "dotato di una sala polivalente tecnologicamente all'avanguardia, due aree mostre 'musealizzate', ampi spazi per la convivialità, reception, zone ristoro e un grande parcheggio riservato".

La struttura ospita la mostra "Torino 2006: il ritorno" con oltre 500 pezzi esposti dedicata ai XX Giochi olimpici invernali grazie al contributo del collezionista torinese Gabriele Cresta.

L'esposizione è visibile dal 4 luglio al 29 settembre giovedì e venerdì dalle 11 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA