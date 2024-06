Farmaci dopanti e droga dello stupro,12mila prodotti sequestrati

La Guardia di finanza di Verbania ha scoperto una rete di commercializzazione di farmaci e altre sostanze dopanti, vietate dall'agenzia mondiale antidoping Wada, e sequestrato oltre 12mila prodotti, tra farmaci, sostanze prodotte in maniera artigianale, 700 fiale di nandrolone e 400 compresse di Rivotril, il farmaco noto come 'droga dello stupro'. L'operazione, denominata 'Mister Muscolo', ha toccato le province di Verbania, Novara, Pavia, Ascoli Piceno e Roma, oltre che la Svizzera.

Le fiamme gialle sono risalite a più di 3.600 spedizioni destinate a utilizzatori sia in Italia sia all'estero. La merce sequestrata comprende flaconi, fiale e compresse, alcune delle quali usate per la cura di tumori o in ambito veterinario, ottenibili esclusivamente dietro prescrizione medica.

La procura di Verbania, che ha coordinato le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 9 persone, 6 delle quali hanno patteggiato pene che vanno da uno a un anno e otto mesi di reclusione, in parte sostituite con lavori di pubblica utilità. Tra gli indagati ci sono bodybuilder professionisti e personal trainer di fama.



