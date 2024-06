Dopo 33-34 gradi, arrivano temporali con grandine e sabbia

Dopo il giorno più caldo del mese - con punte prossime ai 34 gradi nell'Alessandrino e nell'Astigiano, oltre i 32 a Torino -si profila un sabato all'insegna dei forti temporali in Piemonte.

Il Centro funzionale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un'allerta gialla per zone di pianura e sul settore nordoccidentale della regione. per il rischio idrogeologico. Le prime precipitazioni sono previste nella mattinata di sabato sull'arco alpino occidentale.

Le piogge più intense sono attese su Canavese, Valli di Lanzo, alto Vercellese, "a causa della risalita delle masse d'aria umida indotta dai rilievi alpini", spiega Arpa. Sono previsti forti temporali con grandine anche sulla fascia pedemontana occidentale, su collina e pianura torinese, compreso il capoluogo, e sulle pianure delle province di Novara e Vercelli.

E' prevista anche la caduta di sabbia sahariana.

Per domenica le previsioni di Arpa indicano un allontanamento del maltempo verso nordest; tuttavia, sono attese ancora forti precipitazioni sul settore settentrionale del Piemonte, prima dell'alba.



