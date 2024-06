'Doctor Train', l'idea del treno medico vince il premio di Telt

Un treno medico che sfrutti le linee ferroviarie inutilizzate per portare il servizio sanitario alle popolazioni che vivono lungo i binari. E' questa l'idea del 'Doctor Train', vincitrice della summer school di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la sezione transfrontaliera della Torino-Lione. La scuola, intitolata al primo direttore generale di Telt Mario Virano, scomparso un anno fa, è realizzata insieme al Collège des Ingénieurs.

Nicolò Caruso, Davide Centin, Alessandro Chionne e Jonathan Di Paola hanno immaginato un modo per sfruttare l'infrastruttura esistente, quindi senza generare nuovo consumo di suolo, per proporre un servizio nelle aree periferiche riducendo l'uso dell'auto. Si sono concentrati su una ferrovia storica, la Avellino-Rocchetta Sant'Antonio che unisce Campania e Puglia: l'idea è un treno di dottori che, attraverso delle fermate fisse con un programma settimanale, raggiunga la popolazione locale con servizi medici erogati direttamente a bordo del treno.

Il progetto sarà presentato a un evento alla presenza dei manager delle imprese internazionali che lavorano alla realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione.

"I progetti presentati durante la summer school - sottolinea la direttrice generale aggiunta di Telt, Manuela Rocca - sono andati oltre le nostre aspettative: i ragazzi hanno dimostrato di aver compreso che progettare significa anche pensare fuori dagli schemi, unendo concretezza e creatività. E questa è l'eredità dell'architetto Virano che vorremmo trasmettere anche alle nuove generazioni".



