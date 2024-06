'Corto' di medico astigiano premiato a rassegna internazionale

Il cortometraggio 'Venere mobile' del medico astigiano Gianni Miroglio, appassionato filmaker è una delle opere che saranno premiate al concorso cinematografico internazionale abbinato al XXV 'Premio Riviera Laurence Olivier-Vivien Leigh', assegnato nel 2024 al cantante Dario Baldan Bembo e all'attrice Marina Suma. La cerimonia si terrà giovedì 4 luglio dalle 20.45 alla Loggia Rambaldi di Bardolino.

'Venere mobile' è stato girato nell'estate 2023 in alcuni luoghi aulici di Asti, come la Cattedrale, Palazzo Mazzetti e la Cripta di Sant'Anastasio; la pellicola è prodotta da Riccardo Costa per 'Sciarada' con il sostegno di Banca di Asti e del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

La colonna sonora è affidata alle musiche e alle voci di Paolo Conte e Danilo Amerio.

"Sono onorato di aver collaborato a un'opera che favorisce la valorizzazione nel mondo della mia città natale. Felice di aver dato il mio contributo insieme al padre nobile di tutti noi cantautori astigiani quale indiscutibilmente è l'amico fraterno Paolo Conte", commenta il cantautore astigiano Danilo Amerio il cui nuovo tour estivo partirà domenica 7 luglio da San Bartolomeo al Mare (Imperia).



