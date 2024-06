Cocaina nel serbatoio liquidi per tergicristalli, arrestato

Aveva nascosto la droga nel serbatoio del liquido per i tergicristalli, posizionato nel vano motore. Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo di origine nordafricana, ma residente a Mergozzo, è stato fermato per un controllo in strada.

I militari, insospettiti dal nervosismo del 36enne trovato in possesso di 250 euro in contanti di cui non sapeva giustificare l'origine, hanno controllato il veicolo: nel serbatoio del liquido per i tergicristalli c'era una busta in cellophane con 33 grammi di cocaina e il materiale per confezionare lo stupefacente.



