Abodi, 'World Skate Games Italia evento di grande importanza'

"Questa manifestazione, per il movimento sportivo italiano e per il movimento rotellistico in particolare, è un evento internazionale di grande importanza".

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha aperto così la presentazione a Novara del 'World Skate Games Italia 2024' per 12 discipline praticate sulle rotelle. "Un campionato mondiale in Italia concentrato in quattro regioni, Piemonte, Lazio, Abruzzo ed Emilia-Romagna, con tutte le discipline rotellistiche secondo me avrà un riscontro straordinario non soltanto nei risultati".

"Consegneremo più di 150 medaglie per i titoli - ha spiegato il ministro - Lo skateboard è disciplina olimpica e quindi ci apprestiamo anche a celebrarlo a Parigi. Lo sviluppo delle infrastrutture che si sta determinando, e che resteranno, è un altro importante passo in avanti. Un avvenimento che coinvolgerà in Italia, cento Paesi partecipanti, 12 discipline, 12.000 atleti, 600 competizioni. Inoltre 100 network internazionali con grande attenzione e promozione dei territori. Promozione turistica e anche promozione della diplomazia attraverso lo sport. Gli sport possono essere un veicolo di pace".

Abodi ha poi aggiunto "l'hockey a rotelle sta nel Dna di Novara come dimostra il record di scudetti. Lo si vede anche dalla presenza di tante ragazze e ragazzi che proseguono, quasi in una staffetta intergenerazionale quello che è stato fatto dai loro nonni, dai loro genitori. Un segnale confortante, vuol dire che nonostante il mutare dei tempi, alcune cose rimangono e mantengono il loro significato nello sport". Novara ospiterà le gare dell'Hockey Pista e della nazionale italiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA