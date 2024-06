Da questa mattina, 27 giugno, è chiusa al transito la strada provinciale 251 del Colle dell'Agnello, in alta valle Varaita. La Provincia di Cuneo ha disposto la chiusura a causa di uno smottamento di valle lungo il versante italiano. La frana è avvenuta a quota 2.400 metri, in un tratto a circa 3 chilometri dal valico (2.744 metri). I tecnici della Provincia sono sul posto per valutare la situazione e possibili interventi di ripristino.



