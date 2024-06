'SilenzioSuono', il nuovo capitolo sonoro della Gam di Torino

Un nuovo capitolo nella collezione della Galleria d'arte moderna di Torino (Gam) è inaugurato dalla mostra 'SilenzioSuono - SoundSilence', curata da Elena Volpato con 471 dischi d'artista, in un'esposizione che permetterà di vedere le copertine dei vinili, molte delle quali disegnate dagli stessi artisti, e di ascoltare tutte le tracce audio sia in mostra che nella rinnovata Videoteca.

"Il grande lavoro che è stato fatto in questa collezione è stato digitalizzare interamente tutte le tracce di questi dischi - spiega Elena Volpato - si potranno ascoltare tutte le tracce contenute in questi vinili e sfogliare tutti i booklet che li contengono, che spesso sono altre opere d'arte. Siamo quindi davanti a un'intersecazione di linguaggi da consegnare al pubblico".

"Fare questo in un museo di arte moderna e contemporanea è importante, - prosegue - questo progetto è motivato dalla speranza che giovani studiosi, ricercatori e curatori vengano qui per ascoltarli questi dischi e conoscerli nella loro vera natura di opera singola".

Durante l'inaugurazione di stasera, 27 giugno, si svolgeranno tre performance sonore. Riccardo Baruzzi, insieme alla soprano Elena Busni, presenterà 'Cinque Punti', Francesco Cavaliere offrirà 'Corpi abissali-primo piano stelle O' e Jacopo Benassi e Untitled Noise eseguiranno 'Rozzo', una decostruzione di brani di Lou Reed e dei Doors.



