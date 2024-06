Pinerolo, il 2 luglio autobus gratis per il Tour de France

Biglietto dell'autobus gratuito a Pinerolo il 2 luglio, in occasione della partenza del Tour de France. il Consorzio Pinerolo energia (Cpe), in collaborazione con il Comune di Pinerolo, lancia l'iniziativa 'Move On' per sensibilizzare i lavoratori sull'uso di mezzi di trasporto ecosostenibili per andare al lavoro. Le aziende sono invitate a invogliare i dipendenti a sperimentare opzioni di trasporto sostenibili come treni, autobus, bici, car pooling, camminate o monopattini.

Oltre al biglietto in omaggio i partecipanti riceveranno gadget a tema, come borse in cotone e braccialetti catarifrangenti per andare in bici.



