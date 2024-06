Operazione antidroga dei carabinieri di Poirino, 5 arrestati

I carabinieri di Poirino, con i militari di Chieri, Moncalieri, Pinerolo e con l'ausilio del cane antidroga Rhum del nucleo cinofili di Volpiano, su disposizione della Procura di Asti, hanno eseguito ieri a Rivalta di Torino, Piossasco, Cumiana e Torino una serie di perquisizioni finalizzate al contrasto dello spaccio di droga.

Cinque persone sono state arrestate e condotte in carcere a Torino.

A Piossasco sono stati arrestati due fratelli di 31 e 28 anni e altri due 24enni loro ospiti, perché gravemente indiziati di detenzione di armi e detenzione di stupefacenti. I militari hanno trovato in loro possesso 110 grammi di marijuana, 760 grammi di hashish, 125 grammi di cocaina, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga, una pistola Beretta, una rivoltella Smith & Wesson, entrambe risultate rubate, 50 proiettili di vario calibro e 750 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. L'attività di polizia giudiziaria è proseguita a Rivalta di Torino dove sono stati sequestrati 4.200 euro in contanti.

L'operazione ha coinvolto anche Torino, dove a casa di un noto pregiudicato 31enne, i militari hanno trovato 500 grammi di hashish e 9.422 euro ritenuti frutto dell'attività malavitosa.

L'uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA