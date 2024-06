La polizia sequestra 33 chilogrammi di cocaina, due arrestati

La polizia della sezione antidroga della squadra mobile di Torino ha sequestrato oltre trenta chilogrammi di cocaina a Milano, in un'operazione con la narcotici della mobile del capoluogo lombardo. Due uomini, uno albanese e uno svizzero, sono stati arrestati per detenzione illecita di stupefacenti e il gip di Milano ha convalidato gli arresti. Secondo le stime della questura di Torino, lo stupefacente al dettaglio avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro.

Gli agenti hanno controllato prima l'albanese, 30 anni, che con un suv stava entrando in un'autorimessa dell'hinterland milanese. In un box di cui aveva le chiavi sono stati sequestrati ventuno panetti di cocaina da un chilogrammo, insieme a materiale per il confezionamento e a 5.000 euro in contanti. Altre chiavi in suo possesso aprivano un appartamento utilizzato dallo svizzero, 64 anni, dove in un mobile dalle ante bloccate c'erano undici panetti da un chilogrammo di cocaina uguali ai precedenti e 76.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento delle dosi di droga e una macchina conta-soldi.



