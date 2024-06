Johnson Righeira, nel nuovo disco odia gli Anni Ottanta

Con le sue canzoni è uno dei simboli dei colorati Anni Ottanta, in particolare delle estati, e ora si prepara a essere di nuovo protagonista con un tormentone estivo in cui però rivela 'Ho sempre odiato gli Anni Ottanta'. Questo il titolo del nuovo singolo di Johnson Righeira, in un featuring con il cantante torinese Gionathan, autore del brano insieme a Samuel De Luca, in uscita il 12 luglio.

Un titolo che gioca con ironia proprio sul fatto che, da una parte, l'artista debba tutto a quel periodo storico e musicale, ma che dall'altra sia diventato per lui quasi una persecuzione.

Il singolo nasce nel 2023 da un'ispirazione di Gionathan, che fa notare come oggi vada molto "il sound Anni Ottanta. Volevo un brano che scherzasse su un'epoca che in tanti sembrano rimpiangere", racconta, e ha quindi avuto l'idea di coinvolgere Johnson Righeira, 'tormentato' da 40 anni dai successi di 'Vamos a la playa' e 'L'estate sta finendo'. "La sua idea mi ha divertito molto e ho accettato" dice Righeira, che quest'estate sarà protagonista anche con una cover di Battiato insieme ai Milano '84 e di un remix di un pezzo degli Skiantos. "È un brano che ammicca agli Anni Ottanta - spiega -, ma con sonorità moderne, nel solco dei The Kolors". Un brano pieno di riferimenti a cult di quegli anni, dalla moda al cinema, dalla televisione alla musica fino al cubo di Rubik, che campeggia sulla copertina.



