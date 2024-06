Innalzamento del torrente Orco, ma è un'esercitazione

Un'esercitazione della protezione civile dell'Anpas ha interessato Ceresole Reale, nel Torinese, dove è stato simulato un improvviso innalzamento del torrente Orco, dovuto alle abbondanti piogge fino a raggiungere il livello massimo del lago artificiale della diga.

I volontari hanno testato la capacità di risposta immediata per l'assistenza alla popolazione coinvolta, con scenari di intervento, l'allestimento di un campo di accoglienza per gli sfollati, in borgata Pian della Balma nell'ex campo sportivo, e l'utilizzo di attrezzature di protezione civile. Durante l'esercitazione, che ha visto impegnati oltre trenta volontari, quattro ambulanze e sei automezzi di protezione civile, sono state montate due tende pneumatiche, una tensostruttuta per l'accoglienza e la somministrazione pasti, due gazebo, tende per la segreteria e le telecomunicazioni, una cucina da campo, transenne per la delimitazione dell'area, due torri faro, due generatori di corrente, brandine da campo, tavoli e panche, oltre a numerosi quadri elettrici per l'alimentazione di tutto il campo.

"Forti raffiche di vento hanno messo a dura prova l'accampamento notturno che ha retto a dovere. Nulla è scontato in ambiente montano a 1.600 metri di quota- spiegano il presidente dei volontari soccorso di Ceresole Reale e Noasca, Graziano Bellanzon e il coordinatore Anpas dell'area del Canavese, Paolo Bellanzon ". Per presidente di Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino "questa esercitazione rappresenta un importante momento di formazione e addestramento per i volontari e ci permettono di testare e rafforzare le nostre procedure operative in condizioni difficili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA