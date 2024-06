Finanza Biella, 1.600 interventi in un anno

E' stato celebrato stamattina a Biella il 250/o anniversario della fondazione della Guardia di finanza. E' stata l'occasione anche per fare il punto sugli interventi svolti. In totale 1.600 quelli svolti in un anno per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Nell'ambito del controllo economico del territorio sono stati condotti 600 interventi in materia di controlli strumentali dei quali 129 irregolari.

Trentasei sono le persone deferite alla magistratura per reati di natura tributaria. Sono stati emessi provvedimenti di sequestro per un valore superiore a 65 milioni di euro. Sul fronte della lotta all'evasione fiscale internazionale sono stati individuati 10 casi. Trentanove sono gli evasori totali individuati. Nel contrasto al lavoro nero sono stati effettuati 135 interventi che hanno consentito di individuare 49 lavoratori non in regola mentre sono stati elevati verbali di contestazione per varie irregolarità a 29 datori di lavoro. I controlli nel settore delle accise hanno portato ad accertare evasione di tributi per oltre 2,3 milioni di euro con il sequestro 4.524 chilogrammi di carburanti non a norma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA