Finanza Alessandria, 152 denunciati per reati tributari

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 la guardia di finanza di Alessandria - comandata dal colonnello Antonio Gorgoglione - ha eseguito oltre 5mila ispezioni e 489 indagini contro gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia.

Come sottolineato in occasione del 250/o della fondazione delle Fiamme gialle, sono stati individuati 89 evasori totali e 265 lavoratori in nero o irregolari e sono stati 152 i denunciati per reati tributari. Segnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o a elevato rischio fiscale e sequestrati beni per oltre 4,5 milioni. Avanzate 28 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies (sistema per lo scambio delle informazioni sull'Iva).

Per la tutela della spesa pubblica nazionale su 246 interventi, 92 sono stati sul reddito di cittadinanza e le nuove misure di inclusione e di supporto per formazione e lavoro. Su 88 indagini, 29 i denunciati e 44 i segnalati, accertando danni erariali per oltre 32 milioni. In tema di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 28,5 milioni.



