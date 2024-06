Teatro, Fonsatti riconfermato presidente di Platea

Il direttore del Teatro Stabile di Torino Filippo Fonsatti è stato confermato per la terza volta alla presidenza della Fondazione per l'Arte Teatrale P.l.a.tea, l'organismo di rappresentanza dei 24 Teatri nazionali e dei Teatri di rilevante interesse culturale, aderente all'Agis.

La decisione è stata presa durante l'assemblea dei soci, oggi pomeriggio a Roma, con voto unanime.

Confermati anche i vicepresidenti Paola Donati e Walter Zambaldi; nominati i componenti dell'ufficio di Presidenza: Roberto Andò, Fiorenzo Grassi, Pamela Villoresi.

"Questa conferma - commenta Fonsatti - non è solo un attestato di stima personale, ma un riconoscimento collettivo al grande impegno e alla dedizione di tutta la nostra squadra. Gli anni che ci siamo lasciati alle spalle sono stati particolarmente difficili a causa della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento. Abbiamo lottato, ci siamo ingegnati e abbiamo resistito. Oggi possiamo dire che il Teatro in Italia ha ristabilito i livelli storici di produttività e partecipazione e registra numeri significativi che possono ancora crescere e noi lavoreremo affinché vi siano tutte le condizioni favorevoli per questo rilancio".

Fonsatti è presidente di Platea dal 2015 e vicepresidente di Agis dal 2022.



