Rubano decine di confezioni di formaggio, quattro arrestati

Rubano decine di confezioni di formaggio in due aree di servizio a Villarboit sud e Villarboit nord mentre viaggiano su un auto rubata sulla A4 Torino - Milano. In quattro sono stati arrestati nel capoluogo piemontese.

Sono stati sei gli episodi di furto oggetto dell'attività d'indagine, condotta in collaborazione tra personale del compartimento Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta e della sezione polizia stradale di Novara, con il coordinamento della Procura della repubblica di Vercelli.

Ulteriori accertamenti condotti in seguito dagli organi di polizia giudiziaria hanno consentito di denunciare in stato di libertà altre due persone per furto in concorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA