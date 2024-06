Piemonte: Cirio presenta nuova giunta, Chiorino vicepresidente

La squadra con la quale il presidente del Piemonte Alberto Cirio governerà la Regione nei prossimi cinque anni è stata presentata oggi al grattacielo.

Nessuna sorpresa rispetto a quanto prospettato negli scorsi giorni. Ecco, dopo il governatore, l'elenco in ordine alfabetico dei nuovi assessori e delle rispettive deleghe.

Cirio tiene per sé le deleghe di Coordinamento politiche regionali, Legalità, Diritti, Pnrr, Fondi europei e rapporti con le istituzioni Ue, Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, Affari internazionali e comunicazione, Grandi eventi, Benessere animale. Vicepresidente sarà l'esponente Fdi Elena Chiorino, che mantiene le deleghe che ha avuto nella legislatura uscente: Istruzione, merito e diritto allo studio universitario, Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale, Rapporti con le partecipate.

Il capogruppo uscente Fdi Paolo Bongioanni sarà assessore a Commercio Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina. Il leghista Enrico Bussalino, ex presidente della Provincia di Alessandria, avrà le deleghe a Autonomia Sicurezza e polizia locale, Immigrazione, Logistica e infrastrutture strategiche, Enti locali. L'ex vicesindaca di Novara Marina Chiarelli, esponente FdI, avrà Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili.

L'assessore azzurro uscente Marco Gabusi mantiene le deleghe a Trasporti e infrastrutture, Opere pubbliche e difesa del suolo, Protezione civile e gestione dell'emergenza profughi. Il sindaco di Busca Marco Gallo della Lista civica Cirio Presidente avrà le deleghe a Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000), Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura.

L'assessore uscente Matteo Marnati, esponente della Lega mantiene le deleghe ad Ambiente, energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali.

L'assessore uscente Maurizio Marrone, esponente Fdi, mantiene le precedenti deleghe con qualche piccola aggiunta: Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini. Federico Riboldi, sindaco uscente di Casale Monferrato e vicecoordinatore regionale Fdi avrà l'assessorato alla Sanità, inclusa l'Edilizia sanitaria.

L'uscente azzurro Andrea Tronzano mantiene Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative, Internazionalizzazione e attrazione investimenti. Gian Luca Vignale della Lista civica Cirio presidente, capo di gabinetto uscente, avrà le deleghe a Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione.

Completano la squadra i due sottosegretari alla presidenza Claudia Porchietto (FI) e Alberto Preioni (Lega) che agiranno nell'ambito delle deleghe di competenza del presidenza.



