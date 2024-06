Lettera d'amore a un partigiano, premiata la studentessa Elena

Scrivere una lettera d'amore a un partigiano scomparso 80 anni fa fucilato dai nazifascisti.

Questo ha fatto Elena, una studentessa della scuola secondaria di primo grado 'Anna Frank' di Borgata Paradiso, partecipando al concorso indetto dall'Anpi di Collegno dal titolo 'Strade di Liberazione' nelle scuole cittadine volto a far conoscere la storia della Resistenza alle nuove generazioni. Elena ha immaginato di trovarsi catapultata in quegli anni e di essere la fidanzatina di Renzo.

Renzo Cattaneo, collegnese, medaglia d'oro al valor militare, fu fucilato il 27 luglio 1944 a Moncalieri a soli 16 anni come rappresaglia.

A festeggiare la giovane studentessa, premiata dall'Anpi con una borsa di studio di 150 euro, era presente anche Aristea Maggiori, oggi 98 anni, che 80 anni fa era la giovane fidanzatina di Renzo Cattaneo.

A sorprendere tutti è stato il presidente dell'Anpi di Collegno Ezio Bertolotto, che ha svelato che "Renzo, poco prima di essere fucilato scrisse una lettera d'amore ad una terza donna di cui si era infatuato e indovinate come si chiamava?Elena!".



