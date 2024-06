Gdf, eseguiti oltre 61mila ispezioni e oltre 3.500 indagini

Nel 2023 e nei primi cinque mesi di quest'anno la guardia di finanza del comando regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha eseguito oltre 61mila interventi ispettivi e oltre 3.500 indagini finalizzati al contrasto degli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. È il dato che emerge dal bilancio operativo delle fiamme gialle presentato a Torino per il 250/o anniversario della fondazione del corpo durante le celebrazioni, a cui erano presenti il comandante regionale il generale di divisione Benedetto Lipari e le autorità civili e miliari.

La guardia di finanza ha scoperto 822 evasori totali completamente sconosciuti al fisco e 1.583 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati scoperti inoltre 115 casi di evasione fiscale internazionale, riconducibili a organizzazione occulte, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltre confine.

Secondo il report le persone denunciate per reati tributari sono state 987 di cui 21 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati costituenti profitto dell'evasione e di frodi fiscali è di circa 2.2 miliardi di euro.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 252 interventi, che hanno portato alla denuncia di 167 persone, di cui 38 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per circa 300 milioni di euro.

Per quanto riguarda i controlli sui progetti e sugli investimenti finanziati dal Pnrr sono stati eseguiti 1.117 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d'imposta, di contribuiti e finanziamenti e sulla corretta esecuzione delle opere oggetti di appalti pubblici, per oltre 2,3 milioni di euro. Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati oltre 1.500 gli interventi, di cui 1.200 hanno riguardato i redditi di cittadinanza e le nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. La guardia di finanza ha investigato inoltre su circa 3.200 flussi finanziari sospetti, di cui 17 attinenti al finanziamento del terrorismo.



