Comitato Torino Finanza, Rambaldi confermato presidente

Vladimiro Rambaldi è stato confermato presidente del Comitato Torino Finanza, l'ente che opera presso la Camera di Commercio di Torino e "promuove la divulgazione e lo sviluppo di strumenti efficaci al servizio di una nuova cultura finanziaria d'impresa".

I soci del Comitato hanno anche confermato Mario Cavarero nella carica di vicepresidente. E' stato il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, a proporre il rinnovo di Rambaldi e Cavarero nei loro incarichi, che scadranno nel 2027.

Nel suo intervento all'assemblea dei soci, Rambaldi ha tracciato le linee programmatiche del Comitato per il prossimo triennio. Riguarderanno: la formazione finanziaria, il sostegno e lo sviluppo delle start up, attraverso il portale ToTeM, la finanza sociale e di sostenibilità, l'analisi dell'andamento economico col il superindice PilNow, che stima trimestralmente il Pil regionale con largo anticipo rispetto all'Istat, con l'Osservatorio sui Confidi e con lo studio dell'impatto della guerra in Ucraina sui bilanci delle imprese piemontesi.

Del Comitato Torino Finanza sono soci 26 enti e associazioni rappresentanti dell'economia e della finanza piemontese.



