Ceo Philips a Torino, collaborazione pubblico-privato è strategica

"Il progetto realizzato nelle nuove sale angiografiche dimostra il valore e l'importanza delle collaborazioni strategiche tra settore pubblico e privato.

Insieme, partner solidi possono fornire soluzioni che rispondono alle esigenze delle comunità e migliorano l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari". Ad affermarlo è stato Roy Jakobs, ceo Royal Philips, leader globale nelle tecnologie per la salute, che ha incontrato ieri all'ospedale Giovanni Bosco di Torino Carlo Picco, direttore dell'Asl Città di Torino, cui fa capo la struttura sanitaria.

Al centro dell'incontro è stata la visita all'area multidisciplinare composta dalla cardiologia emodinamica diretta da Giacomo Boccuzzi, dalla radiologia interventistica diretta da Daniele Savio e dalla neuroradiologia interventistica diretta da Paolo Vaudano. Tale sito, inaugurato da più di un anno, è costituito da quattro sale dotate di angiografi Philips Azurion Clarity, "una piattaforma di nuova generazione per l'interventistica, che permette all'équipe medica di eseguire in modo semplice e accurato procedure complesse mininvasive per il trattamento delle patologie neurologiche e cardiovascolari" viene spiegato in una nota di Philips.

"Questa realtà, che agli inizi degli Anni Novanta sembrava essere una scommessa, è prima diventata centro di riferimento per l'area Nord di Torino, poi per la Regione, arrivando a trattare oltre 50.000 pazienti, garantendo peraltro un continuo incremento dei livelli qualitativi di trattamento. Ogni anno vengono eseguiti 3.500 interventi, di cui oltre il 50% sono procedure di emergenza-urgenza" ha sottolineato Picco.



