'Bellezze in Bicicletta' per La Mitica, la corsa vintage

Grande festa a Tortona (Alessandria) per LaMITICA il 30 giugno, vigilia del passaggio - per la prima volta - del Tour de France con la terza tappa da Piacenza a Torino. Domenica, infatti, è in programma la Ciclostorica per i colli di Fausto e Serse Coppi - con partenza e arrivo a Castellania, paese natale dei fratelli - per evocare il ciclismo di altri tempi.

Da non perdere 'Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò', evento collaterale con due ruote e abiti d'epoca, organizzata dall'associazione I Colli di Coppi, nona frazione del Giro d'Italia d'Epoca con partecipanti da tutto il Paese e da Francia, Svizzera, Svezia, Inghilterra e, quest'anno, anche Uruguay. Musica, coreografie e danze in vesti vintage del periodo da fine '800 al 1980, per trasformare la sosta del ristoro dei ciclostorici in un'esperienza ancor più memorabile.

"Niente frivolezza, solo autoironia e desiderio di fare comunità - spiegano gli organizzatori - incentivando la mobilità sostenibile, promuovendo il nostro amatissimo territorio in una città accogliente".



