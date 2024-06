Arrestato truffatore di anziani in trasferta a Biella da Napoli

È finita con l'arresto per truffa la trasferta biellese di un giovane di 27 anni, residente nella provincia di Napoli. Il giovane, dopo avere telefonato a un anziano di 84 anni residente a Candelo ed essersi qualificato quale maresciallo dei carabinieri del posto, gli ha fatto credere che il figlio fosse stato coinvolto in un incidente. Per non incorrere in ulteriori guai, l'anziano avrebbe dovuto pagare una cauzione e per questo il giovane l'ha invitato pertanto a preparare il denaro contante che teneva in casa.

L'anziano ha quindi messo insieme in fretta 5.000 euro da consegnare al falso maresciallo. Nel corso della consegna però è arrivata inaspettata nell'abitazione la figlia dell'anziano. Il malvivente allora, vistosi scoperto, è fuggito di corsa, inseguito dalla figlia dell'anziano che nel frattempo ha avvertito i carabinieri. Il 27enne è stato poi bloccato da alcuni passanti e i carabinieri addosso all'uomo hanno trovato l'intera somma in denaro sottratta all'anziano. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA