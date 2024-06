A Torino le panchine 'Benito', ma non è un omaggio al Duce

Arredi urbani intitolati a Benito nel cuore storico di Torino. Potrebbe sembrare un tributo a Mussolini la fila di panchine spuntata in via Verdi nei pressi di una scuola. Si tratta però di prodotti della 'Benito', un'azienda spagnola che ha come mission la creazione di "attrezzature per la nuova pianificazione urbana focalizzata sul miglioramento del comfort, la sicurezza e la sostenibilità". La sovrapposizione dei nomi (Benito è la forma spagnola di Benedetto) pare dovuta dunque a una coincidenza difficilmente evitabile, anche se a qualche osservatore il particolare disegno della panchina - che è del modello Alea, come si ricava dal sito della società - ha ricordato i tratti dello stile razionalista in architettura associato al Ventennio.

Nel 2016, a Roma, panchine 'Benito' furono installate nei giardini di Palazzo Venezia.



