Pogba, 'è finita, Paul Pogba non esiste più'

"E' finita, Paul Pogba non esiste più". Così l'asso francese, campione del mondo 2018, ora squalificato fino al 2027 per doping, in una videointervista al social 'hietip.sports' che l'ha diffusa sui propri canali, assieme a immagini del 'Polpo' che solleva la Coppa del mondo e in azione con le maglie di Juventus e Manchester United.

Il quotidiano 'The Guardian Nigeria' pubblica altri brani dell'intervista, che non sono ancora stati divulgati, attribuendo a Pogba queste frasi: "Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto".



