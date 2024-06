Finge una rapina al bancomat, smascherato dai carabinieri

Si era presentato alla stazione carabinieri di Cossato (Biella) per denunciare di aver subito una rapina mentre stava prelevando dal bancomat. Due uomini gli avrebbero portato via 1.500 euro appena prelevati allo sportello bancario. Ma invece tutto questo non era mai accaduto.

La presunta vittima della rapina aveva anche fornito una sommaria descrizione dei due rapinatori ma qualcosa sin da subito non aveva convinto gli inquirenti.

Alla fine grazie ad alcune testimonianze e alle immagini della videosorveglianza l'uomo è stato smascherato.

Invitato nuovamente in caserma per chiarire alcuni aspetti della vicenda ha ammesso di aver simulato la rapina. La storia della rapina sarebbe stata inventata per giustificare uno sperpero immotivato di danaro fatto all'insaputa dei familiari.





