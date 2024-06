Falso dentista ed evasore scoperto ad Asti, sequestrato studio

Era privo di qualsiasi titolo di studio e abilitazione in campo medico, il falso dentista che la guardia di finanza di Asti ha scoperto in un comune della provincia.

I finanzieri lo hanno sorpreso mentre era intento a prestare cure a un paziente, esercitando illegalmente la professione odontoiatrica. Le fiamme gialle quando sono entrate nello studio abusivo, hanno trovato il sedicente medico con indosso il camice verde, mascherina e guanti chirurgici, nell'atto di preparare un paziente già accomodato sull'apposita sedia, pronto per una prestazione odontoiatrica.

L'immediato intervento dei finanzieri ha permesso di accertare l'illecita condotta e interromperla. Nello studio tutto veniva fatto abusivamente: estrazioni, anestesie, e radiografie.

Dalle indagini sono emerse così gravi violazioni delle norme professionali da parte del falso dentista, che non risulta aver conseguito la laurea magistrale ne tanto meno la specializzazione necessaria ed è privo perciò dell'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Durante la perquisizione dello studio, i finanzieri hanno scoperto e sequestrato attrezzature, bisturi, estrattori, poltrona professionale, attrezzature per radiografie e farmaci.

Oltre alle attrezzature è stata sequestrata la documentazione che sarà utile per ricostruire il volume d'affari conseguito dall'indagato, permettendo così di quantificare i compensi accumulati illegalmente e sottratti all'imposizione fiscale, essendo risultato che il falso professionista non aveva dichiarato alcun reddito per l'attività.



