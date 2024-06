Coldiretti Alessandria, pronti a misure drastiche anti cinghiali

Coldiretti Alessandria chiede al prefetto Alessandra Vinciguerra misure drastiche per l'emergenza cinghiali, annunciando manifestazioni di protesta.

"Occorre cambiare - dicono in una nota- la cultura che ha generato l'impianto normativo in vigore, per garantire alle imprese redditività e futuro, per una situazione che, ancor prima di Covid e Peste Suina Africana, richiedeva attenzioni mirate".

Nella lettera consegnata da Mauro Bianco e Roberto Bianco, presidente e direttore provinciale, evidenziato come la presenza di cinghiali e fauna selvatica in generale sul territorio sia fuori controllo da troppi anni. Campi devastati, raccolti falcidiati, incidenti automobilistici, assedio nelle campagne, come nelle aree urbanizzate.

"La presenza degli ungulati -viene rimarcato da Coldiretti Alessandria - non è un problema solo per gli agricoltori, ma per tutti. Per questo abbiamo avviato una fase di mobilitazione, che proseguirà a oltranza e non potrà non vedere coinvolte Provincia e Regione fino a ottenere quello che riteniamo spetti anche a cittadini e consumatori".



