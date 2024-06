Carabinieri di Torino e Smat, siglato accordo contro le truffe

Una locandina, distribuita nelle case torinesi insieme alla bolletta dell'acqua, per insegnare alle persone, soprattutto agli anziani, come evitare le truffe degli impostori che si spacciano per operatori Smat per entrare in casa e rubare.

Questa è una delle iniziative del protocollo di collaborazione tra il Comando provinciale carabinieri di Torino e la Società metropolitana acque Torino, siglato oggi.

Spesso infatti viene segnalata la presenza di persone che, presentandosi come tecnici Smat, chiedono agli utenti di entrare nelle abitazioni e "riescono a carpire la fiducia delle persone più fragili e riescono a sottrarre i loro effetti", spiega il comandante provinciale dei carabinieri, generale di brigata Roberto De Cinti. Nella locandina vengono indicati gli espedienti utilizzati e quella che dovrebbe essere la condotta idonea da usare per evitare le truffe.

L'analisi del fenomeno "evidenzia che su una truffa che va a buon fine ce ne sono altre nove che falliscono", spiega il tenente colonnello Andrea Siazzu. Il problema è quindi arginabile, ma non solo, rispetto allo scorso anno è in diminuzione. Nel 2023 sono state registrate 244 truffe agli anziani, mentre nei primi cinque mesi del 2024 "si sono abbattute notevolmente perché siamo a 72", conclude Siazzu.

"Queste iniziative - aggiunge il prefetto di Torino Giovanni Donato Cafagna - servono a creare un rapporto diretto con la cittadinanza per temi come la truffa agli anziani, reato odioso perché sfrutta la fragilità delle persone".



