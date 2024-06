Carabinieri, Di Stasio a Verbania per un saluto di commiato

Il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, in procinto di assumere il comando del 6/o reparto del comando generale a Roma, ha visitato questa mattina il comando provinciale di Verbania per un saluto di commiato. Di Stasio ha incontrato le autorità civili e militari della provincia e salutato i militari presenti in rappresentanza dei vari reparti.

Il generale di brigata ha rimarcato la propria gratitudine per aver prestato servizio in un territorio che dimostra sincero attaccamento all'Arma e un ottimo spirito di coesione e collaborazione tra le istituzioni, augurando ai militari di continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo e la stessa passione.



