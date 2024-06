Biella, la Conferenza dei servizi dice no all'inceneritore

Oggi la conferenza dei servizi della Provincia di Biella ha espresso parere contrario al progetto ripresentato dalla Life Company A2A per la realizzazione di un inceneritore in provincia, a Cavaglià.

"L'opposizione delle associazioni e anche dei Comuni ha avuto la meglio, è prevalso l'interesse pubblico su quello privato", dichiara Alba Riva del Movimento Valledora.

Oltre ai Comuni da sempre contrari all'opera, hanno espresso il loro parere contrario anche le Province di Biella e di Vercelli e l'Asl.

Per A2A c'è la possibilità di ricorrere al Tar.



