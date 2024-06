Aveva mezzo chilo di cocaina pronta per lo spaccio, arrestato

Era stato trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina, un 37enne di origini nigeriane arrestato dagli agenti di polizia della squadra volanti di Torino. L'uomo era stato notato durante un controllo mentre camminava, con fare sospetto, con in mano un sacchetto di plastica nero .

Appena il 37enne si era accorto della presenza degli agenti aveva fatto scivolare il sacchetto sotto un'auto parcheggiata, per poi tentare di allontanarsi. Fermato dalla polizia è stato trovato in possesso, dentro un marsupio, di 5.800 euro, una cifra sulla quale l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. Intanto il sacchetto era stato recuperato dagli agenti: dentro c'erano, nascosti in un panno in microfibra appallottolato, 36 ovuli termosaldati di cocaina, per un peso di circa 400 grammi, e un sacchettino trasparente contenente altri 100 grammi del medesimo stupefacente.

All'interno del suo alloggio è stato inoltre rinvenuto materiale utile al confezionamento dello stupefacente, quali bilancini precisione e sostanze da taglio. Per l'uomo è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



