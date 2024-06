Scoppia incendio nelle cantine Atc, paura a Torino

Intervento di 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale per un incendio in una cantina del complesso Atc di corso Agnelli 156 a Torino. Non ci sono stati feriti né intossicati. I tecnici Atc hanno provveduto a ripristinare l'impianto elettrico danneggiato dall'incendio e hanno chiuso per motivi di sicurezza l'accesso alle cantine che nelle prossime ore saranno sgomberate dal materiale accumulato.

Gestire le case popolari non è mai stato semplice e questo episodio è un esempio delle difficoltà che affrontiamo ogni giorno. - commenta Emilio Bolla, presidente di Atc Piemonte centrale - situazioni di degrado come quella che ha costituito il teatro dell'incendio di questa notte devono essere contrastate con determinazione. È necessario un intervento più deciso delle forze dell'ordine, ma soprattutto è indispensabile un maggiore senso civico da parte dei residenti. Le case popolari sono un bene comune e vanno preservate e rispettate.

Invito tutti i residenti a collaborare attivamente per mantenere il decoro e la sicurezza: solo attraverso un impegno collettivo - conclude Bolla - possiamo sperare di migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA